الدفاع الجوي الروسي يتصدى بنجاح لجميع المقذوفات التي أطلقتها القوات الأوكرانية فوق شبه جزيرة القرم

قال رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسينوف، إن أنظمة الدفاع الجوي تصدت بنجاح لجميع المقذوفات الأوكرانية فوق شبه جزيرة القرم، ولم تقع إصابات وأضرار مادية.

وأضاف أكسيونوف في منشور: "نجحت أنظمة الدفاع الجوي في إصابة جميع المقذوفات فوق شبه جزيرة القرم التي حاولت القوات الأوكرانية استهداف شبه الجزيرة بها. لم تقع إصابات ولا أضرار مادية".

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وأسقطت الدفاعات الجوية طائرة أوكرانية بدون طيار هاجمت مقر أسطول البحر الأسود صباح اليوم السبت، وسقطت على السطح واشتعلت فيها النيران.

المصدر: نوفوستي