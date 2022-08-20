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الدفاع الجوي الروسي يتصدى بنجاح لجميع المقذوفات التي أطلقتها القوات الأوكرانية فوق شبه جزيرة القرم

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الدفاع الجوي الروسي يتصدى بنجاح لجميع المقذوفات التي أطلقتها القوات الأوكرانية فوق شبه جزيرة القرم
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قال رئيس جمهورية القرم، سيرغي أكسينوف، إن أنظمة الدفاع الجوي تصدت بنجاح لجميع المقذوفات الأوكرانية فوق شبه جزيرة القرم، ولم تقع إصابات وأضرار مادية.

وأضاف أكسيونوف في منشور: "نجحت أنظمة الدفاع الجوي في إصابة جميع المقذوفات فوق شبه جزيرة القرم التي حاولت القوات الأوكرانية استهداف شبه الجزيرة بها. لم تقع إصابات ولا أضرار مادية". 

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وأسقطت الدفاعات الجوية طائرة أوكرانية بدون طيار هاجمت مقر أسطول البحر الأسود صباح اليوم السبت، وسقطت على السطح واشتعلت فيها النيران.

المصدر: نوفوستي 

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