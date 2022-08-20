كيم يحتفل بـ"المآثر البطولية" للمسعفين على خط المواجهة في معركة كورونا (صور+ فيديو)

قالت وسائل إعلام رسمية إن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أقام مراسم شكر وإشادة للأطباء العسكريين على قيادتهم "معركة البلاد" ضد فيروس كورونا في العاصمة بيونغ يانغ.

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وخرج الآلاف من العاملين في المجال الطبي في الجيش الشعبي الكوري، من الذين تم إرسالهم إلى "جبهة الطوارئ لمكافحة الوباء"، من الخدمة بعد أن أعلن كيم الانتصار على جائحة كورونا، وخفف القيود الأسبوع الماضي.

وأقام كيم الحدث في بيت الثقافة، يوم الخميس، للاحتفال بـ"المآثر البطولية" للمسعفين على خط المواجهة في معركة كورونا، في المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد (بيونغ يانغ).

وأعرب عن شكره الحار "لأولئك الذين أظهروا الروح التي لا تعرف الكلل والقوة القتالية التي لا تقهر لجيشنا"، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

وقال كيم: "لقد اتصلت بشكل خاص وهنأت الأطباء الذين قدموا أعمالا بارزة في الكفاح ضد الوباء في العاصمة".

وأشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية هذا الأسبوع، إلى أن المسعفين عادوا إلى وحداتهم يوم الأحد، لكن كيم قال إنه شعر "بالفراغ والأسف" لأنه لم يفعل ما يكفي للاعتراف علنا بتضحياتهم.

ولم تؤكد كوريا الشمالية أبدا عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس، ويبدو أنها تفتقر إلى الأدوات اللازمة لإجراء اختبارات على نطاق واسع.

وفي وقت سابق، أنهت كوريا الشمالية العمل بإلزامية وضع الكمامات في كل الأماكن تقريبا، بعد أيام على إعلان كيم جونغ أون "الانتصار" على كوفيد.

المصدر: "foxnews"