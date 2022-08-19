 
مباشر

البنتاغون: نعمل على تطوير وسائل للحماية من الأسلحة فرط الصوتية

أخبار العالم

البنتاغون: نعمل على تطوير وسائل للحماية من الأسلحة فرط الصوتية
Legion-Media SSgt. Brittany Chase/DOD Photo/Alamy Live News
نائبة وزير الدفاع الأمريكية كاثلين هيكس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tn8l

أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة تعمل عى تطوير وسائل للحماية من الأسلحة فرط الصوتية.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأمريكية كاثلين هيكس للصحفيين: "وجهنا موارد جدية لتطوير القدرات لمكافحة الأسلحة فرط الصوتية، لأننا نريد أن نكون على قناعة بأننا سنتمكن من حماية أنفسنا من الأسلحة فرط الصوتية".

وأشارت إلى أنه "يمكن الحدي كذلك عن تطورات واعدة في البرامج الأمريكية للأسلحة فرط الصوتية".

وامتنعت هيكس عن المقارنة بين القدرات الأمريكية والروسية في المجال فرط الصوتي، مشيرة إلى أن "لدى الولايات المتحدة عددا من النظريات بشأن كيفية استخدامها في القتال بشكل فعال، وفهما عميقا بشأن كيفية استخدام الأسلحة فرط الصوتية".

وأضافت أن "ذلك يختلف عن موقف الصين أو روسيا من استخدام الأسلحة فرط الصوتية".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا