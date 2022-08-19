البنتاغون: نعمل على تطوير وسائل للحماية من الأسلحة فرط الصوتية

أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة تعمل عى تطوير وسائل للحماية من الأسلحة فرط الصوتية.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأمريكية كاثلين هيكس للصحفيين: "وجهنا موارد جدية لتطوير القدرات لمكافحة الأسلحة فرط الصوتية، لأننا نريد أن نكون على قناعة بأننا سنتمكن من حماية أنفسنا من الأسلحة فرط الصوتية".

وأشارت إلى أنه "يمكن الحدي كذلك عن تطورات واعدة في البرامج الأمريكية للأسلحة فرط الصوتية".

وامتنعت هيكس عن المقارنة بين القدرات الأمريكية والروسية في المجال فرط الصوتي، مشيرة إلى أن "لدى الولايات المتحدة عددا من النظريات بشأن كيفية استخدامها في القتال بشكل فعال، وفهما عميقا بشأن كيفية استخدام الأسلحة فرط الصوتية".

وأضافت أن "ذلك يختلف عن موقف الصين أو روسيا من استخدام الأسلحة فرط الصوتية".

المصدر: تاس