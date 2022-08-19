ماكرون: تحدثت مع بوتين عن ضمان أمن المنشآت النووية في أوكرانيا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن مكالمته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين كانت تدور حول ضمن أمن المنشآت النووية الأوكرانية.

وقال ماكرون خلال الفعاليات المكرسة لإحياء ذكرى تحرير فرنسا من النازيين أثناء الحرب العالمية الثانية، يوم الجمعة: "تحدثت اليوم قبل عدة ساعات فقط مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل تلقي ضمانات أمنية بشأن منشآت الطاقة الذرية في أوكرانيا".

يذكر أن ماكرون أجرى أول اتصال هاتفي مع بوتين يوم الجمعة منذ 28 مايو الماضي.

وأشار الكرملين في بيان صادر في أعقاب المكالمة الهاتفية أن بوتين وماكرون أشارا خلالها إلى أهمية إرسال بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه بجنوب أوكرانيا.

وقال بوتين إن "القصف الأوكراني لمحطة زابوروجيه يشكل مخاطر، وقد يؤدي إلى كارثة كبيرة".

المصدر: تاس