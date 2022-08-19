الدفاع الروسية: كييف والغرب يتحملان مسؤولية تعطيل العملية الدراسية في أوكرانيا
Globallookpress Konstantin Kokoshkin
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tn7u
أعلن رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف نظام كييف والغرب يتحملان المسؤولية الكاملة عن تعطيل الاستعدادات للعملية الدراسية في أوكرانيا.
أشار ميزينتسيف إلى أنه لا توجد أي خطط لبدء الدراسة والتعليم بدوام كامل في أي منطقة أوكرانية.
وأكد أن "نظام كييف وأسياده الغربيون يتحملون المسؤولية الكاملة عن جريمة أخرى ضد سكان أوكرانيا. حيث أنهم من خلال حرمان الأطفال من المعرفة، فإنهم يحرمونهم من مستقبلهم".
المصدر: تاس