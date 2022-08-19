البيت الأبيض: على زيلينسكي أن يحضر قمة G20 إن حضرها بوتين

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يجب أن يحضر قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية في حال حضرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال مجلس الأمن القومي الأمريكي في بيان له، يوم الجمعة: "كما قال الرئيس بايدن علنيا، هو لا يعتقد أن الرئيس بوتين يجب أن يحضر قمة G20 في الوقت الذي شن فيه حربا على أوكرانيا".

وتابع، أنه في حال حضور بوتين للقمة، فإن الولايات المتحدة تعتقد أن زيلينسكي يجب أن يحضرها أيضا.

إقرأ المزيد

وقال رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو إنه يتوقع حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقمة المزمع عقدها في نوفمبر المقبل.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد دعا في وقت سابق لإبعاد روسيا من مجموعة العشرين على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، لكنه اعترف بأن الأعضاء الآخرين في المجموعة قد لا يتفقون معه.

وقال مسؤولون في البيت الأبيض إن واشنطن أبلغت إندونيسيا بشكل غير علني بأنها تود ألا توجه دعوة إلى روسيا لحضور القمة، لكن الكرملين أكد تلقي بوتين الدعوة للمشاركة.

المصدر: بلومبرغ