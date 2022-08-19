وزارة الخزانة الأميركية تعلن عن استثناءات من العقوبات المفروضة على روسيا

حددث وزارة الخزانة الاميركية عدد من الاستثناءات من العقوبات المفروضة على روسيا لصالح الأفراد الذين يتلقون معاشات تقاعدية وسحوبات الاموال الخاصة، وفق بيان رسمي.

قالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن العقوبات ضد روسيا لن تطبق إذا شكلت عائقا أمام حصول الأمريكيين وغيرهم من الأشخاص الذين لا يعيشون في روسيا على معاشاتهم التقاعدية من روسيا.

بالإضافة لذلك، يُسمح - على الرغم من العقوبات - بسحب الأموال من البنوك الروسية المشمولة بالعقوبات (إذا لم تكن الأموال المسحوبة نفسها خاضعة للعقوبات). بحسب البيان.

المصدر: ريا نوفوستي