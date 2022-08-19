بوتين: روسيا بحاجة إلى خلفية قوية على شكل نظام سياسي موثوق ومتطور

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه من أجل أن تشعر روسيا بالثقة، تحتاج إلى خلفية قوية على شكل نظام سياسي ديمقراطي موثوق ومتطور.

وقال بوتين خلال اجتماعه مع رئيسة لجنة الانتخابات المركزية إيلا بامفيلوفا: "من أجل الشعور بالثقة، أولا وقبل كل شيء، بحاجة لأن يكون هناك خلفية قوية، وهذا يعني نظاما سياسيا ديمقراطيا موثوقا ومتطورا. وأتمنى أن تساهم الانتخابات في ذلك، ولا أشك بذلك".

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وأكد بوتين على أنه ينبغي على اللجان الانتخابية معاملة جميع المرشحين في الانتخابات بموضوعية.

وسيقام في روسيا يوم تصويت واحد في 11 سبتمبر 2022، حيث يجري الانتخاب المباشر لاختيار 14 حاكما ونائبا لستة مجالس تشريعية ومجلس الدوما المكون من 12 مركزا إداريا.

وأكدت بامفيلوفا، في وقت سابق أن خصوم روسيا في الخارج يختبئون الآن، لكنهم سيحاولون تعطيل انتخابات الخريف في البلاد وتشويه سمعتها.

المصدر: تاس