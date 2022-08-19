رومانيا تطرد دبلوماسيا روسيا جديداً

أعلنت رومانيا أنها قررت طرد أحد موظفي السفارة الروسية في بوخارست، وطالبته بمغادرة البلاد في غضون أسبوع، بحسب ما أعلنته الخدمة الصحفية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية الرومانية.

ورد في البيان الذي نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الرومانية: "تبلغ وزارة الخارجية بقرار السلطات الرومانية اعتبار ممثل سفارة الاتحاد الروسي في بوخارست شخصاً غير مرغوب فيه في رومانيا.

وتابع البيان "تم اتخاذ القرار مع الأخذ بالاعتبار عدم توافق أنشطة الممثل المعني مع أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

وتضمن البيان إشارة إلى أن القرار بالمغادرة في غضون أسبوع أبلغه للدبلوماسي وزير الخارجية الروماني بوجدان أوريسكو.

يُشار إلى أن رومانيا طردت في ربيع هذا العام، 10 دبلوماسيين روس من البلاد.

المصدر: ريا نوفوستي