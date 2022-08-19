وزارة الخارجية الأمريكية قلقة من مسألة الاعتراف بروسيا "راعية للإرهاب"

أكد منسق العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية جيم أوبراين، أن واشنطن تخشى من أن يؤثر الاعتراف بروسيا كدولة "داعمة للإرهاب" سلبا على اتفاقية الحبوب التي تم توقيعها في إسطنبول.

قال أوبراين خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، عندما سئُل عما إذا كانت الولايات المتحدة تخشى من أن الاعتراف بروسيا كدولة "راعية للإرهاب" سوف يؤثر على الاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن تصدير الحبوب: "نحن ندرك دائما أن روسيا سترد بقسوة".

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وأكد أن واشنطن "قلقة من ذلك".

كما نوه إلى أن واشنطن تبحث مع كييف فرض عقوبات إضافية على روسيا، بالإضافة إلى "مفاوضات أوسع جارية حول المناهج"، والتي وفقا له يجب أن تكون ذات طبيعة شمولية.

المصدر: نوفوستي