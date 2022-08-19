بوتين يبلغ ماكرون عن عقبات تعترض الصادرات الروسية

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا تزال هناك عقبات أمام الصادرات الروسية، الأمر الذي لا يساهم في ضمان الأمن الغذائي العالمي.

وقال الكرملين في بيانه: "تم لفت الانتباه إلى حقيقة أنه لا تزال هناك عقبات أمام الصادرات الروسية، الأمر الذي لا يساهم في حل الوظائف المتعلقة بضمان الأمن الغذائي العالمي".

وأكد لكرملين أن الرئيسين بحثا خلال الاتصال الهاتفي الذي تم بمبادرة من الجانب الفرنسي جوانب مختلفة من الوضع في جميع أنحاء أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي