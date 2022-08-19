بوتين لماكرون: قصف القوات الأوكرانية لمحطة زابوروجيه النووية يهدد بكارثة واسعة النطاق

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن قصف أوكرانيا للمحطة النووية زابوروجيه يهدد بحدوث كارثة واسعة النطاق.

وقال الرئيس الروسي لنظيره الفرنسي إن القصف الممنهج لمنطقة محطة زابوروجيه للطاقة النووية من قبل القوات الأوكرانية، يهدد بخطر وقوع كارثة واسعة النطاق، يمكن أن تؤدي إلى تلوث إشعاعي من مناطق شاسعة.

وأفاد المكتب الصحفي للكرملين أن الرئيسين ناقشا خلال الاتصال الهاتفي الذي تم بمبادرة من الجانب الفرنسي جوانب مختلفة من الوضع في جميع أنحاء أوكرانيا.

وشدد الطرفان على أهمية إرسال بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة الطاقة النووية في زابوروجيه بأسرع ما يمكن، تكون قادرة على تقييم الوضع الحقيقي على الفور.

من جانبه أكد الرئيس الروسي استعداد بلاده لتقديم المساعدة اللازمة لمفتشي الوكالة.

المصدر: تاس