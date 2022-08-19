روسيا وكازاخستان تستعدان لإجراء مناورات مشتركة في إطارمنظمة معاهدة الأمن الجماعي

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن وزارتي الدفاع الروسية والكازاخستانية تستعدان لإجراء مناورات مشتركة في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

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وقال بوتين خلال لقائه نظيره الكازاخستاني، قاسم جومارت توكايف، في مدينة سوتشي الروسية: "تعمل وزاراتنا وهيئاتنا واللجنة الحكومية المشتركة بشكل نشيط، وتستعد وزارات الخارجية والدفاع في البلدين لإجراء فعاليات مختلفة، بما في ذلك المناورات المشتركة في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي".

المصدر: نوفوستي