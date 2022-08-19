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روسيا وكازاخستان تستعدان لإجراء مناورات مشتركة في إطارمنظمة معاهدة الأمن الجماعي

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روسيا وكازاخستان تستعدان لإجراء مناورات مشتركة في إطارمنظمة معاهدة الأمن الجماعي
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن وزارتي الدفاع الروسية والكازاخستانية تستعدان لإجراء مناورات مشتركة في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

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وقال بوتين خلال لقائه نظيره الكازاخستاني، قاسم جومارت توكايف، في مدينة سوتشي الروسية: "تعمل وزاراتنا وهيئاتنا واللجنة الحكومية المشتركة بشكل نشيط، وتستعد وزارات الخارجية والدفاع في البلدين لإجراء فعاليات مختلفة، بما في ذلك المناورات المشتركة في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي".

المصدر: نوفوستي

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