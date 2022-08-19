غوتيريش يدعو إلى ضمان وصول الأسمدة والمواد الغذائية الروسية والأوكرانية إلى الأسواق العالمية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أثناء زيارته لميناء أوديسا، اليوم الجمعة، إلى ضمان وصول المواد الغذائية والأسمدة من روسيا وأوكرانيا إلى الأسواق العالمية دون عوائق.

وقال غوتيريش: "إن تصدير المزيد من المواد الغذائية والأسمدة من أوكرانيا وروسيا أمر بالغ الأهمية لزيادة تهدئة الأسواق وخفض الأسعار.

وأضاف أن ما نراه في أوديسا (ميناء في أوكرانيا) هو فقط الجزء المرئي من الحل. والجزء الآخر، وهو أمر مهم وندافع عنه، يتعلق بضمان الوصول ودون عوائق للأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية، مؤكدا على ضرورة أن تتعاون سلطات جميع الدول والقطاع الخاص في عودة هذه المواد إلى السوق.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على أنه "بدون الأسمدة (الروسية) في عام 2022، قد لا يكون هناك ما يكفي من الغذاء في عام 2023.

وأضاف غوتيريش أنه تم بالفعل تصدير أكثر من 600 ألف طن من المواد الغذائية، بما في ذلك القمح والذرة وزيت عباد الشمس وفول الصويا، من الموانئ الأوكرانية منذ بدء آلية تصدير الحبوب.

المصدر: تاس