 
مباشر

غوتيريش في أوديسا لبحث توريد الحبوب مع زيلينسكي

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tn5u

أفاد نائب البرلمان الأوكراني، أليكسي غونتشارينكو، بوصول الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، إلى مدينة أوديسا الأوكرانية على البحر الأسود.

إقرأ المزيد
غوتيريش يدعو إلى الاتفاق على ضمان الأمن في محطة زابوروجيه النووية
غوتيريش يدعو إلى الاتفاق على ضمان الأمن في محطة زابوروجيه النووية

وكتب في صفحته على "التلغرام": "أوديسا، الميناء. الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش وصل".

من جهتها قالت قناة "دوم" التلفزيونية الأوكرانية إن غوتيريش سيواصل في أوديسا، اليوم الجمعة، محادثاته مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول الممرات الآمنة لنقل الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

ونشرت القناة مقطعا مصورا صغيرا يظهر فيه غوتيريش والوفد المرافق له وهم يسيرون على طول الجسر في ميناء أوديسا.

وأمس الخميس أجرى غوتيريش محادثات مع زيلينسكي وأردوغان في مدينة لفوف الواقعة بأقصى غرب أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي + تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا