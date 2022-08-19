غوتيريش في أوديسا لبحث توريد الحبوب مع زيلينسكي

أفاد نائب البرلمان الأوكراني، أليكسي غونتشارينكو، بوصول الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، إلى مدينة أوديسا الأوكرانية على البحر الأسود.

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وكتب في صفحته على "التلغرام": "أوديسا، الميناء. الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش وصل".

من جهتها قالت قناة "دوم" التلفزيونية الأوكرانية إن غوتيريش سيواصل في أوديسا، اليوم الجمعة، محادثاته مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حول الممرات الآمنة لنقل الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

ونشرت القناة مقطعا مصورا صغيرا يظهر فيه غوتيريش والوفد المرافق له وهم يسيرون على طول الجسر في ميناء أوديسا.

وأمس الخميس أجرى غوتيريش محادثات مع زيلينسكي وأردوغان في مدينة لفوف الواقعة بأقصى غرب أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي + تاس