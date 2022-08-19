"رحل باكس وبقيت النجوم".. "ستارز كوفي" تفتح أبوابها في روسيا

افتتحت سلسلة "ستارز كوفي" الروسية أول مقهى لها في موسكو تحت شعار "رحل بكس وبقيت النجوم"، في إشارة إلى شركة القهوة الأمريكية "ستاربكس" التي غادرت روسيا مؤخرا.

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وقال مغني الراب الروسي، تيماتي، وصاحب المطعم أنطون بينسكي في بيان "لماذا ستارز؟ لأن العلامة التجارية الجديدة تجمع نجوم صناعة فن الطهو". وكان هذان الاثنان قد استحوذا على 130 مطعما تابعا لـ"ستاربكس" في روسيا في نهاية يوليو.

وأضيف اللون البني إلى شعار السلسلة الأمريكية المؤلف من اللونين الأخضر والأبيض، كما استبدلت حورية البحر الصغيرة بطفلة ترتدي الـ"الكوكوشنيك" وهو غطاء الرأس التقليدي الروسي.

وسيتم تصنيع شراب القهوة محليا، فيما سيعيد طهاة جدد تحضير قائمة الأطباق والحلويات بالكامل لتأمين "جودة أفضل من أي وقت مضى"، حسبما أكدت "ستارز كوفي" في بيان.

وخلافا لمطعم "ماكدونالدز الروسي" الذي انطلق في يونيو وسط ضجة كبيرة، لم تقم "ستارز كوفي" بحملة إعلانية كبيرة لافتتاح أول مطعم لها في شارع نوفي أربات وسط العاصمة الروسية موسك.

فقد أقيم مساء أمس الخميس حفل رسمي متواضع لعدد قليل من المشاهير والصحافيين، كما دعي الناس للحضور اليوم الجمعة.

وأشار مالكو هذه السلسلة إلى أن كل مطاعمها ستفتح في روسيا بحلول سبتمبر.

وأوضح المصدر ذاته أن نحو 80 في المئة من عمال "ستاربكس" البالغ عددهم حوالى ألفي عامل، وافقوا على البقاء للعمل لدى السلسلة الجديدة.

وكانت سلسلة "ستاربكس" التي أقفلت أفرعها الـ130 مؤقتا في روسيا بعد العملية العسكرية في أوكرانيا، قد أعلنت في نهاية شهر مايو أنها اتخذت قرارا بمغادرة روسيا نهائيا.

المصدر: أ ف ب