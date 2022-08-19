مجلس الأمن الروسي لا يستبعد تورط الولايات المتحدة في إنشاء فيروس كورونا

أعلن أمين مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، أنه من غير المستبعد أن الولايات المتحدة التي تتهم الدول الأخرى بنشر جائحة فيروس كورونا، تحاول إخفاء دورها في تطوير هذا الفيروس.

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وقال باتروشيف في خطاب ألقاه في اللقاء السنوي الـ17 لأمناء مجالس الأمن لبلدان منظمة شنغهاي للتعاون التي تجري، اليوم الجمعة، في طشقند: "نعارض قيام واشنطن بتحميل دول أخرى اللوم على إنشاء فيروس كورونا".

وأضاف: "لا يمكن استبعاد أن الولايات المتحدة تحاول بهذه الصورة تجنب المسؤولية وإخفاء دورها في تطوير الفيروس، وتحويل الانتباه عن أنشطتها الهادفة إلى زيادة النشاط البيولوجي العسكري".

المصدر: نوفوستي