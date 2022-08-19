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مجلس الأمن الروسي لا يستبعد تورط الولايات المتحدة في إنشاء فيروس كورونا

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مجلس الأمن الروسي لا يستبعد تورط الولايات المتحدة في إنشاء فيروس كورونا
Sputnik
أمين مجلس الأمن الروسي  نيكولاي باتروشيف
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أعلن أمين مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، أنه من غير المستبعد أن الولايات المتحدة التي تتهم الدول الأخرى بنشر جائحة فيروس كورونا، تحاول إخفاء دورها في تطوير هذا الفيروس.

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وقال باتروشيف في خطاب ألقاه في اللقاء السنوي الـ17 لأمناء مجالس الأمن لبلدان منظمة شنغهاي للتعاون التي تجري، اليوم الجمعة، في طشقند: "نعارض قيام واشنطن بتحميل دول أخرى اللوم على إنشاء فيروس كورونا".

وأضاف: "لا يمكن استبعاد أن الولايات المتحدة تحاول بهذه الصورة تجنب المسؤولية وإخفاء دورها في تطوير الفيروس، وتحويل الانتباه عن أنشطتها الهادفة إلى زيادة النشاط البيولوجي العسكري".

المصدر: نوفوستي

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