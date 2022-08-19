مجلس الأمن الروسي يكشف عن محاولات أمريكية لإنشاء بنية تحتية عسكرية بجوار أفغانستان

قال سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، إن الولايات المتحدة لم تتخل عن محاولاتها للتفاوض مع جيران أفغانستان بشأن إنشاء بنية تحتية عسكرية أمريكية هناك بحجة مكافحة الإرهاب.

وقال باتروشيف في تصريح اليوم الجمعة في طشقند خلال الاجتماع السنوي الـ17 لأمناء مجالس الأمن الوطني لدول منظمة شنغهاي للتعاون: "أود أن ألفت الانتباه بشكل خاص إلى حقيقة أن واشنطن ما تنفك تحاول التوصل إلى اتفاق مع البلدان المجاورة لأفغانستان بشأن إنشاء بنية تحتية مؤقتة، تحت مزاعم مكافحة الإرهاب".

ونقل المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي عن باتروشيف قوله: "في هذا السياق، ننظر إلى تدريبات التعاون الإقليمي 2022 التي بدأت في 10 أغسطس تحت قيادة الولايات المتحدة وبمشاركة أفراد عسكريين من كازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان ومنغوليا وباكستان".

المصدر: نوفوستي