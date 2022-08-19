قاض هندي يفرج عن متهم بالاعتداء الجنسي بسبب ملابس الضحية

رفض قاض هندي دعوى تقدمت بها امرأة ضد رجل تحرش بها واعتدى عليها جنسيا، وبرر القاضي رفضه للدعوى بأن المرأة الضحية كانت ترتدي "ملابس مستفزة"، مما أثار هذا الرفض غضبا عارما في البلاد.

وأدلى قاضي المحكمة الجزئية في ولاية كيرالا بهذه التصريحات الأسبوع الماضي أثناء قراره الإفراج بكفالة عن رجل يبلغ من العمر 74 عاما، متهما بالتحرش والاعتداء الجنسيين، دون أن يجرى توجيه أي تهمة رسمية إليه.

وجاء في قرار المحكمة أن صور كاميرات المراقبة أظهرت المرأة وهي ترتدي ثيابا "مثيرة للاستفزاز"، موضحا أنه بناء على الانطباع الأول للمحكمة فإن الشكوى ضد المتهم لن تقبل.

وبحسب قرار المحكمة فإنه "من المستحيل تصديق" أن رجلا معاقا سوف يكون قادرا على جذب المرأة عنوة إلى حجره و"الضغط على صدرها بقصد التحرش الجنسي".

وأثار قرار المحكمة غضبا في الهند، إذ تقول منظمات حقوقية أن النساء هناك يواجهن تمييزا واسع النطاق، وأنه لا يجري الإبلاغ عن حوادث اعتداء جنسي بسبب الافتقار إلى سبل الإنصاف القانونية، وبسبب الإجراءات القانونية الروتينية والبطيئة.

المصدر: CNN