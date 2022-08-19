شقيقة زعيم كوريا الشمالية تسخر من القدرات الاستخباراتية لجيش الجارة الجنوبية

سخرت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، نائبة رئيس دائرة اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الحاكم، من القدرات التحليلية والاستخباراتية للجيش الكوري الجنوبي.

وقالت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي في بيان صحفي إن استخبارات الجيش الكوري الجنوبي لا تستطيع حتى تحديد المنطقة التي نطلق منها الصواريخ بدقة.

جاء تصريح كيم يو جونغ ردا على خطاب الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، بمناسبة مرور 100 يوم على تنصيبه، حيث كرر تفاصيل مبادرته لتقديم مساعدة اقتصادية مرحلية كبيرة لكوريا الشمالية إذا ما شرعت في نزع سلاحها النووي.

وقالت كيم يو جونغ إن كوريا الشمالية لن تتعامل مع الجنوب ولن تقبل ما يسمى "بالخطة الجريئة" لرئيس كوريا الجنوبية.

بالإضافة إلى ذلك، أشارت كيم إلى نقص مؤهلات الجيش الكوري الجنوبي، والتي، وفقا لها، "تقول فقط العبارات المحفوظة حول الحفاظ على الاستعداد والمراقبة الصارمة (لكوريا الشمالية) بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة، مضيفة أن سيئول "غير قادرة حتى على تحديد الموقع الدقيق للاختبارات العسكرية لكوريا الشمالية".

المصدر: نوفوستي