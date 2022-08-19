كولومبيا تقترح إنشاء صندوق دولي لمساعدة الفلاحين على حماية الأمازون

أعلن الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، أنه سيطلب من الدول الغنية والشركات متعددة الجنسيات دفع أموال للفلاحين لحماية غابات الأمازون وإعادة المناطق التي أزيلت منها الأشجار.

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وقال بيترو خلال زيارة إلى مدرسة للسكان الأصليين في ليتيسيا عاصمة مقاطعة أمازوناس: "نحتاج إلى إنشاء صندوق مالي بحوالى 500 مليون دولار سنويا، بشكل دائم ولمدة عشرين عاما، لتتمكن الشركات الكبرى في العالم وأغنى الحكومات، إذا كانت تريد فعلا دفع مكافحة تبدل المناخ قدما، من تمويلنا، إما عن طريق أرصدة الكربون، أو مساهمات مباشرة".

وأعلن الرئيس الكولومبي اليساري نيته عرض هذه المبادرة على المؤتمر المقبل للأمم المتحدة حول المناخ (كوب27) الذي سيعقد بمصر في نوفمبر القادم.

وأوضح بيترو أن الحكومة الكولومبية الجديدة تنوي استخدام هذه الأموال لدفع رواتب شهرية لـ"مئة ألف أسرة أمازونية (...) ستعمل من أجل نمو الغابات مجددا حيث احترقت وستحميها عندما تكون معرضة للخطر".

وأشار إلى أن ذلك سيسمح "بإنقاذ 21 مليون هكتار" دمرت في المنطقة التي تعد الأغنى والأكثر تنوعا حيويا في العالم.

ويغطي حوض الأمازون الذي يمتد على مساحة 7.4 مليون كيلومتر مربع، حوالى أربعين بالمئة من أمريكا الجنوبية في تسعة بلدان، ويقدر عدد سكانه بنحو 34 مليون نسمة، معظمهم من السكان الأصليين.

المصدر: أ ف ب