قاض أمريكي يمنح وزارة العدل أسبوعا لتقديم إفادة خطية حول تفتيش منزل ترامب

أعطى القاضي الذي وافق على أمر التفتيش بمنزل إقامة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وزارة العدل مهلة حتى يوم الخميس المقبل لتقديم نسخة منقحة من الإفادة الخطية المتعلقة بالتفتيش.

وقال موقع "أكسيوس" إن هذه الخطوة هي علامة على الاستعداد المحتمل لقاضي الصلح بروس راينهارت للكشف عن أجزاء من الإفادة الخطية، التي من شأنها أن تلقي الضوء على تفاصيل جديدة حول التحقيق، بما في ذلك السبب المحتمل الذي يبرر عملية التفتيش في مقر إقامة ترامب بمنتجع مار إيه لاغو بولاية فلوريدا.

وقال راينهارت إنه "يجب على الحكومة أن تقدم بموجب ختم من طرف واحد تنقيحاتها وأي إحاطة تود تضمينها" وأنه ليس مستعدا "لإيجاد أن الإفادة الخطية مختومة بالكامل. هناك أجزاء من الوثيقة يمكن فتحها".

بدورها، جادلت وزارة العدل ببقاء الإفادة مختومة، معتبرة أن إصدارها "سيوفر خريطة طريق ويقترح خطوات التحقيق التالية التي نحن على وشك اتخاذها".

ورأى جاي برات، رئيس قسم مكافحة التجسس والرقابة على الصادرات في قسم الأمن القومي بوزارة العدل، إن إصدار الشهادة الخطية قد "يحبط التعاون المستقبلي من قبل الشهود الذين قد يطلب مساعدتهم أثناء تقدم هذا التحقيق، وكذلك في التحقيقات البارزة الأخرى".

المصدر: axios