 
مباشر

وسائل إعلام: قتلى في حادث تصادم طائرتين بولاية كاليفورنيا الأمريكية

أخبار العالم

وسائل إعلام: قتلى في حادث تصادم طائرتين بولاية كاليفورنيا الأمريكية
Legion-Media Aerialarchives
مطار واتسونفيل في كاليفورنيا (صورة من الأرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tn18

أفادت وسائل إعلام أمريكية بوقوع قتلى في حادث تصادم طائرتين خفيفتين فوق مطار واتسونفيل المحلي بولاية كاليفورنيا.

ونقلت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" عن المتحدثة باسم الشرطة المحلية في مدينة واتسونفيل، قولها إن الحادث وقع أثناء هبوط الطائرتين في المطار في حوالي الساعة الثالثة ظهرا، حسب التوقيت المحلي.

وأضافت المتحدثة أن تفاصيل الحادث وعدد الضحايا لم تعرف على الفور، مؤكدة أن فرق رجال الإطفاء والشرطة والإغاثة قد وصلت إلى المطار.

بدورها، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن المسؤولين المحليين قولهم، إن الحادص أسفر عن مقتل شخصين على الأقل.

وذكرت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية أن التصادم وقع بين طائرتين خفيفتين من نوع "تسيسنا 340" و"تسيسنا 152"، كان شخصان على متن الأولى وطيار واحد على متن الثانية.

ويشار إلى أن الحادث لم يسفر عن سقوط أي ضحايا على الأرض.

وتقع مدينة واتسونفيل على بعد 160 كلم جنوبي سان فرانسيسكو بوسط كاليفورنيا.

المصدر: وسائل إعلام امريكية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا