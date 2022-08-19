واشنطن تنفي تقديم أي تنازلات لإيران

نفت الإدارة الأمريكية صحة المعلومات حول تقديم الولايات المتحدة أي تنازلات لإيران في المفاوضات حول العودة إلى الاتفاق النووي مع طهران.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريين واتسون، يوم الخميس، إن التقارير "حول أننا وافقنا على أي تنازلات لإيران أو ندرسها في إطار العودة إلى الاتفاق النووي من عام 2015 غير صحيحة على الإطلاق".

ونقل موقع "أكسيوس" الإعلامي الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد اجتمع مع العضو في مجلس النواب الأمريكي تيد دويتش والسفير الأمريكي في إسرائيل توم نايدس.

وحسب المسؤول، فإن لابيد قال للجانب الأمريكي إن المقترح الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لإيران يتضمن "تنازلات" ولا يتجاوب مع المبادئ التي أعلنت عنها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

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ودعا لابيد للخروج من المفاوضات مع إيران، مشيرا إلى أن أي خيار آخر سيرسل "إشارة الضعف" لإيران، حسب قول المسؤول الرفيع.

وكانت هناك تقارير إعلامية، تحدثت عن استعداد واشنطن لتقديم بعض التنازلات لإيران في ما يخص تخفيف العقوبات عن البنوك والكيانات الإيرانية والإفراج عن بعض الأصول الإيرانية المجمدة.

وأكدت الخارجية الأمريكية يوم الخميس، أنها تواصل دراسة الرد الإيراني عل مقترح الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق، وأن هناك بعض الخلافات بين واشنطن وإسرائيل بشأن الصفقة.

المصدر: "أكسيوس"، وكالات