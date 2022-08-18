سلوتسكي: المباحثات في لفوف لا تضمن نهاية الابتزاز النووي

قال رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي، إن وضع محطة زابوروجيه للطاقة النووية يتفاقم، ولم تقدم المباحثات في لفوف ضمانات واضحة بإنهاء "الابتزاز النووي" من قبل كييف.

وقال سلوتسكي للصحفيين: "الوضع حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه يزداد سخونة، والمفاوضات في لفوف لم تقدم بعد ضمانات واضحة بإنهاء "الابتزاز النووي" من الجانب الأوكراني. كييف تتغنى بتكرار الاتهامات الكاذبة ضد روسيا لتشوه تماما صورة ما يحدث في زابوروجيه".

وأيد السياسي فكرة عقد اجتماع استثنائي لمجلس الدوما لمناقشة الوضع في أوكرانيا، لا سيما في محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.

واختتم سلوتسكي قائلا: "يجب أن نحدد موقفنا بوضوح وربما ننتقل إلى المؤسسات الدولية وبرلمانات دول العالم فيما يتعلق بسلامة المنشآت النووية وعدم السماح بالإرهاب النووي من قبل عصابة كييف".

وأعلن زعيم الحزب الشيوعي غينادي زيوغانوف يوم الخميس، عن الحاجة إلى اجتماع استثنائي لمجلس الدوما فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، ومناقشة الوضع حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه. وقال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، في وقت لاحق إنه قبل نهاية الأسبوع، ستتم مناقشة الاقتراح مع رؤساء الأحزاب، وسيتم اتخاذ القرار النهائي يوم الاثنين.

المصدر: نوفوستي