الخارجية الأمريكية: نواصل دراسة الرد الإيراني على المقترح بشأن الاتفاق النووي

أعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن تواصل دراسة التعليقات الإيرانية على المقترح بشأن العودة إلى الاتفاق النووي، وتقدم أفكارها بهذا الصدد للاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي له، يوم الخميس: "نواصل دراسة التعليقات الإيرانية على مقترح الاتحاد الأوروبي. ونواصل تقديم أفكارنا بشكل مباشر وخاص للاتحاد الأوروبي، بناء على طلبه".

وأَضاف: "نحن لا نعتزم إجراء المفاوضات بشكل علني. ونحن سنعمل ما يطلبه منا الاتحاد الأوروبي وسنستفيد من مساعدة الاتحاد الأوروبي".

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ولم يكشف برايس عن أي موعد متى ستعلن الولايات المتحدة عن ردها على التصريحات الإيرانية رسميا.

واعترف المتحدث بوجود "بعض الخلافات التكتيكية" مع إسرائيل بشأن الاتفاق مع إيران، مضيفا مع ذلك أن هناك توافقا بشأن الهدف الاستراتيجي، وهو يتمثل في منع طهران من امتلاك السلاح النووي.

وأضاف: "نعتقد أن الدبلوماسية المركزة على العودة المتبادلة المحتملة إلى الالتزام بالاتفاق النووي تعتبر الوسيلة الأكثر فاعلية لتحقيق هذا الهدف".

المصدر: تاس