بوليتيكو: الولايات المتحدة سمحت لكييف بمهاجمة شبه جزيرة القرم

كشف مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، أن واشنطن لا تستثني إمكانية استخدام الأسلحة التي زودت بها كييف، لشن هجمات على شبه جزيرة القرم، معتبرا الأمر دفاع عن النفس.

ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن المسؤول قوله: "نحن (الولايات المتحدة) لا نختار أهدافا، بالطبع، كل ما نورده هو للدفاع عن النفس. أي هدف يتم اختياره على أراضي أوكرانيا، بحكم التعريف، هو دفاع عن النفس. القرم هي أوكرانيا".

وقال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف يوم الأربعاء، في مقابلة مع إذاعة "صوت أمريكا"، إن نظام كييف لا يستبعد استخدام الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة لمهاجمة القرم.

المصدر: نوفوستي