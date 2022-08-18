مساعد مدفيديف: مستمرون في التوضيح للإيطاليين والأوروبيين التعساء من ظلم حكوماتهم كيف تسير الأمور

قال أوليغ أوسيبوف مساعد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ردا على انتقادات وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن دميتري مدفيديف سيواصل شرح كيفية سير الأمور للإيطاليين والأوروبيين.

وقال أوسيبوف: "قرأ الوزير الإيطالي دي مايو إحدى قنوات تيليغرام الروسية وأصبح قلقا. سنستمر في التوضيح للإيطاليين وغيرهم من الأوروبيين التعساء، الذين يعانون من ظلم حكوماتهم، كيف تسير الأمور في الحقيقة".

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وأضاف: "قوتنا السياسية الرئيسية، حزب روسيا الموحدة، مستعد للمساعدة في العمل مع الناس وفي بناء حوار بين الأحزاب".

ونفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا في وقت سابق مزاعم دي مايو، بأن السفير الروسي، سيرغي رازوف، "كان يشير بعلامة البدء" لتحركات قوى سياسية إيطالية.

ونصحت زاخاروفا السياسيين الأوروبيين بالبحث عن أسباب أزماتهم الداخلية في "أخطائهم، ونقص الاحترافية في العمل، والتي يشعر المواطنون العاديون في دول الاتحاد الأوروبي بتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية على نحو متزايد".

المصدر: نوفوستي