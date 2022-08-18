"إندبندنت" تكشف هدف أردوغان من زيارة أوكرانيا

كشفت صحيفة "إندبندنت" عن سبب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لأوكرانيا، مشيرة إلى أن الهدف منها هو تعزيز موقف أنقرة أوكرانيا.

وزار أرودغان اليوم الخميس، أوكرانيا حيث اجتمع برئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وحسب المقال، يشعر الغرب بالقلق من محاولات تركيا تحسين العلاقات مع روسيا، لكن أوكرانيا يمكن أن تقدر دور أردوغان كوسيط.

وقال الخبير الأوكراني ميخائيل بوتسيوركيف: "إن أردوغان يطرح نفسه كرجل دولة إقليمي قادر على التحدث إلى قادة العالم. إنه في وضع فريد - جغرافيا ودبلوماسيا واستراتيجيا.. يلعب أردوغان دورا، على ما أعتقد، حتى الأمين العام للأمم المتحدة لا يستطيع لعبه".

المصدر: نوفوستي