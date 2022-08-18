مقتل شخصين بقصف أوكراني لمدينة غورلوفكا في جمهورية دونيتسك

أعلن مقر الدفاع الإقليمي في جمهورية دونيتسك الشعبية مقتل شخصين، أحدهما طفل، في مدينة غورلوفكا جراء القصف الأوكراني يوم الخميس، وأصيب ثمانية آخرون بينهم طفلان.

وقال المقر إنه نتيجة لقصف القوات الأوكرانية اليوم على غورلوفكا، قتل شخصان، بينهم فتاة من مواليد عام 2015، وأصيب 8 مدنيين آخرين بينهم طفلان فتاة من مواليد عام 2010. وفتاة من مواليد 2011".

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وتقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترا شمالي دونيتسك، وهي تحت سيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية منذ عام 2014. وبها مناجم لاستخراج الفحم ومصنع "ستيرول" الكيميائي. وكثيرا ما تقصف القوات الأوكرانية قرية زايتسيفا وقرية مناجم غاغارين وقرية مناجم "6/7" الواقعة في ضواحي هذه المدينة. وكان عدد سكان غورلوفكا قبل بداية النزاع في دونباس يتجاوز 250 ألف شخص.

المصدر: نوفوستي