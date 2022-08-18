الأمم المتحدة تكثف جهود المساعدات الإنسانية في أوكرانيا في الشتاء

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن المنظمة تعتزم تكثيف الجهود لتقديم المساعدة الإنسانية لأوكرانيا لمواجهة الصعوبات التي سيأتي بها الشتاء القادم.

وقال غوتيريش: "ستواصل الأمم المتحدة العمل بتضامن كامل مع الشعب الأوكراني لحشد جميع الفرص والموارد، بما في ذلك بين الدول الشريكة، لمواصلة تقديم المساعدة الإنسانية للأشخاص الذين يحتاجون إليها. وسنبذل قصارى جهدنا لزيادة جهودنا لمواجهة صعوبات فصل الشتاء".

المصدر: تاس