أردوغان يعتزم مناقشة قضية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا مع بوتين

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن نيته مناقشة مسألة تبادل الأسرى بين موسكو وكييف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي في لفوف عقب لقاء جمعه بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش: "كل من يتابع الأحداث مهتم بما حدث مع تبادل أسرى الحرب. طبعا في اللقاء ناقشنا موضوع تبادل أسرى الحرب والمبادرات التي لدينا. وفي هذا في السياق، نحن سنواصل تقييم كل نتائج الاجتماع الحالي مع الجانب الروسي".

وأضاف الرئيس التركي أن "الجانبين يوليان أهمية كبيرة لموضوع تبادل الأسرى". وأكد مجددا أنه على استعداد لبذل جهود وساطة لحل هذه القضية.

وفي 29 يونيو الماضي، حدث أول تبادل للأسرى بين جمهورية دونيستك الشعبية والحكومة الأوكرانية، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، حيث تم إطلاق سراح 144 شخصا من كل جانب. وذكر رئيس جمهورية دونيستك الشعبية دينيس بوشلين، أن كييف عطلت عملية التبادل ثلاث مرات، وتم تنفيذها فقط في المحاولة الرابعة.

المصدر: تاس