غوتيريش: أطلعت روسيا وأوكرانيا على صلاحيات بعثة تقصي الحقائق في يلينوفكا

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه أطلع روسيا وأوكرانيا على التفاصيل بشأن دائرة صلاحيات البعثة الأممية للتحقيق في مقتل الأسرى الأوكرانيين في يلينوفكا.

وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي مع الرئيسين الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والتركي رجب طيب أردوغان في لفوف، يوم الخميس، إن "ما حدث هناك غير مقبول. كل أسرى الحرب تحت حماية القانون الإنساني الدولي، ويجب أن تكون لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر إمكانية زيارتهم".

وأضاف أنه "تم إطلاع أوكرانيا وروسيا على دائرة صلاحيات البعثة وعلى تشكيلة فريق التحقيق. وأعتزم تعيين الجنرال البرازيلي كارلوس دوس سانتوس كروز رئيسا لهذه البعثة".

إقرأ المزيد

وأكد أن الأمم المتحدة تعمل على الحصول على الضمانات الأمنية للعمل في مكان الحادث، مضيفا أن "البعثة يجب أن تكون حرة في البحث عن الحقائق. والفريق يجب أن يكون قادرا على جمع وتحليل المعلومات الضرورية".

وتابع: "وهذا يعني قبل كل شيء أنه يجب أن تكون لديهم إمكانية مضمونة للتواصل مع الأشخاص والوصول إلى الأماكن والأدلة دون أي عائق من أي جهة كانت".

يذكر أن روسيا وأوكرانيا تبادلتا الاتهامات بشأن قصف سجن في مدينة يلينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية في أواخر يوليو الماضي، حيث احتجز أسرى أوكرانيون، معظمهم من عناصر فوج "آزوف" الذي أدرجته روسيا على قائمة التنظيمات الإرهابية.

وأسفر الحادث عن مقتل أكثر من 50 أسيرا أوكرانيا وإصابة أكثر من 70 آخرين بجروح، حسب معلومات وزارة الدفاع الروسية.

المصدر: نوفوستي