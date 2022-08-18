قوات كييف تقصف جمهورية دونيتسك بأكثر من 250 قذيفة خلال اليوم الفائت

أعلنت الشرطة الشعبية في جمهورية دونيتسك الشعبية أن قوات كييف قصفت بأكثر من 250 قذيفة 13 بلدة في الجمهورية خلال اليوم الأخير.

وقالت الشرطة في بيان نشرته على "تيليغرام": "وفقا للمعلومات الواردة من مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار، أطلق العدو أكثر من 250 قذيفة من عيار 155 و152 و122 ملم وقذائف هاون من عيار 120 ملم. بما في ذلك صواريخ غير موجهة من عيار 80 ملم خلال اليوم الأخير. واستهدفت القوات الأوكرانية الأحياء السكنية في 13 بلدة بالجمهورية".

المصدر: نوفوستي