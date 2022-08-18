أردوغان يناقش مع زيلينسكي وغوتيريش التسوية الأوكرانية

ناقش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في لقاء مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرتيش التسوية الأوكرانية.

وأكد أردوغان في مؤتمر صحفي أنه: "خلال اللقاء الثلاثي، ناقشنا أيضا إمكانيات تطوير المناخ الإيجابي الذي خلقته اتفاقية اسطنبول بشأن صادرات الحبوب، إلى سلام دائم".

وذكر الرئيس التركي، أنه يعتزم مناقشة نتائج اللقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: نوفوستي