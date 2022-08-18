إستونيا سترسل أسلحة مضادة للدبابات وقذائف هاون ومستشفى ميداني إلى أوكرانيا

وافقت الحكومة الإستونية، على حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا، والتي سيتم من خلالها إرسال المزيد من قذائف الهاون والأسلحة المضادة للدبابات، بالإضافة إلى مستشفى ميداني إلى كييف.

وحسب الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء الإستواني: "سترسل إستونيا قذائف هاون وأسلحة مضادة للدبابات، وبالتعاون مع ألمانيا، مستشفى ميداني إلى أوكرانيا. وتخطط إستونيا أيضا لدعم تدريب القوات المسلحة الأوكرانية الذي بدأته بريطانيا".

وقدمت إستونيا ما يقرب من 250 مليون يورو كمساعدات عسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات ومدافع "هاوتزر" وألغام مضادة للدبابات وقاذفات قنابل مضادة للدبابات ومدافع هاون ومسدسات مختلفة الذخيرة ومركبات ومعدات اتصالات وإمدادات طبية ومعدات حماية شخصية مثل الخوذات والدروع الواقية.

المصدر: نوفوستي