رئيس الأركان الإسرائيلي يكشف عن استهداف "دولة ثالثة" أثناء الهجوم على غزة

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، إن الجيش استهدف "دولة ثالثة"، لم يسمها، وذلك توازيا مع الهجمات التي نفذها على قطاع غزة، قبل نحو أسبوعين.

وأشار كوخافي، خلال مؤتمر رؤساء أقسام المعارف، إلى اغتيال القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" تيسير الجعبري، وقال إن الجيش الإسرائيلي استهدف الجعبري "بشكل بالغ الدقة، وفي الوقت ذاته نفذ اعتقالات في الضفة الغربية، وتوازيا شن هجوما في دولة ثالثة" دون أن يسمي تلك الدولة.

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وقالت "تايمز أوف إسرائيل" إن كوخافي "لم يذكر اسم الدولة أو الهدف، لكن وسائل الإعلام العربية أفادت بمقتل إيرانيين ولبنانيين في انفجار كبير في معسكر للحوثيين في اليمن في وقت سابق من هذا الشهر".

وأوضح موقع الصحيفة أن تقارير إعلامية بثتها قناتا "العربية" و"العربية الحدث" تحدثت في 7 من الشهر الجاري عن "مقتل ستة مستشارين إيرانيين ولبنانيين على الأقل في اليمن، في معسكر تديره جماعة الحوثي (حركة "أنصار الله")، وعزت التقارير سبب الانفجار إلى صاروخ باليستي تابع للحوثي".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"