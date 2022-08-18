بوتين يشدد على تحقيق السيادة التكنولوجية في روسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه من الضروري تحقيق السيادة التكنولوجية. مشيرا إلى أنه من الضروري وضع مبادئ توجيهية طويلة الأجل لتطوير بناء السفن في روسيا.

وقال بوتين: "إنه من المستحيل وغير الضروري استبدال جميع الواردات، لكن من الضروري تحقيق السيادة التكنولوجية".

وأوضح بوتين: "نحتاج إلى إطلاق مبادرات شركات بناء السفن الروسية ومورديهم وعملائهم المحليين. ودعم تحديث أحواض بناء السفن لدينا وتوفير آليات مالية ملائمة بحيث تظهر طلبات جديدة لسفن حديثة عالية الجودة داخل روسيا".

وذكر الرئيس أنه يجب بناء أحواض بناء السفن وفقا لخطط العملاء أنفسهم، مضيفا "نحن بحاجة إلى وضع خطط لأحواض بناء السفن، بناء على احتياجات العملاء أنفسهم، سواء النقل والصيد والطاقة وغيرها من الشركات".

المصدر: تاس