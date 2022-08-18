الخارجية الروسية ترسل مذكرة احتجاج إلى إستونيا على إزالة الآثار السوفييتية
أعلن نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية إيفان نيتشايف أن الوزارة أرسلت مذكرة احتجاج إلى إستونيا على إزالة نصب تذكاري لدبابة تي-34 السوفييتية في مدينة نارفا.
وقال نيتشايف معلقا على إزالة إستونيا نصبا تذكارية عديدة تعود للحقبة السوفيتية، بما فيها دبابة تاريخية من طرازتي-34 في مدينة نارفا: "في هذا الصدد، أرسلنا مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية الإستونية".
وأشار نيتشيف إلى أنه خلال الفترة الأخيرة، تم إزالة حوالي 15 نصب تذكاري سوفيتي في إستونيا.
وأضاف: "الساسة الإستونيين التعساء أعلنوا عن مسار للقضاء التام على التراث التذكاري للحقبة السوفيتية".
ووصف الإجراءات في مدينة نارفا بـ"المخزية" و"السخيفة".