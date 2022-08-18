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الخارجية الروسية ترسل مذكرة احتجاج إلى إستونيا على إزالة الآثار السوفييتية

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الخارجية الروسية ترسل مذكرة احتجاج إلى إستونيا على إزالة الآثار السوفييتية
Globallookpress Konstantin Kokoshkin
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أعلن نائب مدير إدارة الإعلام والصحافة بوزارة الخارجية الروسية إيفان نيتشايف أن الوزارة أرسلت مذكرة احتجاج إلى إستونيا على إزالة نصب تذكاري لدبابة تي-34 السوفييتية في مدينة نارفا.

وقال نيتشايف معلقا على إزالة إستونيا نصبا تذكارية عديدة تعود للحقبة السوفيتية، بما فيها دبابة تاريخية من طرازتي-34 في مدينة نارفا: "في هذا الصدد، أرسلنا مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية الإستونية".

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وأشار نيتشيف إلى أنه خلال الفترة الأخيرة، تم إزالة حوالي 15 نصب تذكاري سوفيتي في إستونيا.

وأضاف: "الساسة الإستونيين التعساء أعلنوا عن مسار للقضاء التام على التراث التذكاري للحقبة السوفيتية".

ووصف الإجراءات في مدينة نارفا بـ"المخزية" و"السخيفة".

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