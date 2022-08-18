شركة فنلندية توفر إمكانية الوصول الى أقمارها الصناعية للقوات الأوكرانية

أعلنت شركة "ICEYE" الفنلندية، المختصة في المراقبة باستخدام صور الأقمار الصناعية، أنها ستسمح للقوات الأوكرانية بالوصول إلى أقمارها الصناعية، والتي ستوفر صورا بمعدل تحديث مرتفع.

ووقع الفنلنديون عقدا مع مؤسسة "سيرغي بريتولا" الخيرية، والتي ستوفر للحكومة الأوكرانية إمكانية التقاط صور من الأقمار الصناعية.

وذكر البيان الصحفي الذي نشرته الشركة أنه "كجزء من الاتفاقية، ستنقل "ICEYE" القدرات الكاملة لأحد أقمارها الصناعية الموجودة بالفعل في المدار، لتستخدمها الحكومة الأوكرانية عبر المنطقة. وستقوم شركة "ICEYE" بتشغيل القمر الصناعي. بالإضافة إلى ذلك، ستوفر "ICEYE" إمكانية الوصول إلى كوكبة من الأقمار الصناعية، مما سيسمح للقوات المسلحة الأوكرانية باستقبال صور الأقمار الصناعية الرادارية للمواقع الحرجة مع معدل تحديث مرتفع".

وحسب التقرير، في بعض الأحيان تكون معظم الأرض مغطاة بالغيوم أو الظلام، وعلى عكس الأقمار الصناعية التقليدية لرصد الأرض، يمكن لأقمار التصوير بالرادار الصغيرة الخاصة بـ "ICEYE" توفير صور عالية الدقة للأرض أثناء النهار والليل وعبر السحب.

وأوضحت الشركة: "بعبارة أخرى، يمكنهم جمع الصور والبيانات من أي جزء من الأرض عدة مرات في اليوم مع الموثوقية اللازمة لاتخاذ قرارات مهمة".

وأطلقت "ICEYE" حتى الآن، بنجاح 21 مركبة فضائية، وتشغل أكبر أسطول في العالم من أقمار الرادار الصناعية التجارية.

المصدر: نوفوستي