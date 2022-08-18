اجتماع بين زيلينسكي وأردوغان وغوتيريش

انطلق في مدينة لفوف الأوكرانية الاجتماع الثلاثي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأفادت وسائل إعلام تركية نقلا عن مصادر دبلوماسية بأن أردوغان سيبحث خلال لقائه بالرئيس زيلينسكي تنظيم لقاء للأخير مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومن جهته قال مستشار الرئيس الأوكراني، أليكسي أريستوفيتش، إن الرئيس التركي والأمين العام للأمم المتحدة، قد يقترحان على كييف التخلي عن الأراضي التي سيطرت عليها روسيا كخطة للتسوية.

المصدر: نوفوستي