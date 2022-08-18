 
مباشر

أوربان يكشف عن الأطراف المستفيدة من الوضع في أوكرانيا

أخبار العالم

أوربان يكشف عن الأطراف المستفيدة من الوضع في أوكرانيا
AP Olivier Matthys
رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tmyt

كشف رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أنه بعد انتهاء العملية الروسية في أوكرانيا، سيضعف الاتحاد الأوروبي، وستستفيد دول أخرى، مثل روسيا والصين، وشركات أمريكية كبيرة من ذلك.

وقال أوربان إن معظم العالم لا يدعم الولايات المتحدة وأوكرانيا مثل الصينيون والهنود والبرازيليون وجنوب إفريقيا والعالم العربي وأفريقيا.

وأضاف: "أولا، لا يمكن للغرب أن ينتصر في الحرب في أوكرانيا عسكريا، وثانيا، العقوبات لم تزعزع استقرار روسيا بأي شكل من الأشكال، وثالثا، الضرر الذي لحق بأوروبا هائل، رابعا، العالم لم يصطف مع الولايات المتحدة وأوكرانيا".

إقرأ المزيد
رئيس الوزراء الهنغاري: العقوبات الغربية على روسيا غير فاعلة والأوكرانيون لن ينتصروا
رئيس الوزراء الهنغاري: العقوبات الغربية على روسيا غير فاعلة والأوكرانيون لن ينتصروا

وأشار إلى أن هناك دول ومناطق ستستفيد من إضعاف الاتحاد الأوروبي نتيجة للعملية الخاصة، وهي أولا وقبل كل شيء اللاعبون الدوليون الذين لديهم مصادر طاقة خاصة بهم.

وقال أوربان مشيرا إلى زيادة حادة في أرباح شركات مثل اكسون وشيفرون وكونوكو فيليبس النفطية: "هذا مفيد للروس. انخفضت واردات الاتحاد الأوروبي من روسيا بمقدار الربع، وتضاعفت عائدات غازبروم. إنه مفيد للصينيين، وبالطبع مفيد للكثير من الشركات الأمريكية".

وأكد أنه "من المحتمل جدا أن تضع هذه الحرب حدا للتفوق الغربي".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا