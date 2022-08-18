أوربان يكشف عن الأطراف المستفيدة من الوضع في أوكرانيا

كشف رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أنه بعد انتهاء العملية الروسية في أوكرانيا، سيضعف الاتحاد الأوروبي، وستستفيد دول أخرى، مثل روسيا والصين، وشركات أمريكية كبيرة من ذلك.

وقال أوربان إن معظم العالم لا يدعم الولايات المتحدة وأوكرانيا مثل الصينيون والهنود والبرازيليون وجنوب إفريقيا والعالم العربي وأفريقيا.

وأضاف: "أولا، لا يمكن للغرب أن ينتصر في الحرب في أوكرانيا عسكريا، وثانيا، العقوبات لم تزعزع استقرار روسيا بأي شكل من الأشكال، وثالثا، الضرر الذي لحق بأوروبا هائل، رابعا، العالم لم يصطف مع الولايات المتحدة وأوكرانيا".

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وأشار إلى أن هناك دول ومناطق ستستفيد من إضعاف الاتحاد الأوروبي نتيجة للعملية الخاصة، وهي أولا وقبل كل شيء اللاعبون الدوليون الذين لديهم مصادر طاقة خاصة بهم.

وقال أوربان مشيرا إلى زيادة حادة في أرباح شركات مثل اكسون وشيفرون وكونوكو فيليبس النفطية: "هذا مفيد للروس. انخفضت واردات الاتحاد الأوروبي من روسيا بمقدار الربع، وتضاعفت عائدات غازبروم. إنه مفيد للصينيين، وبالطبع مفيد للكثير من الشركات الأمريكية".

وأكد أنه "من المحتمل جدا أن تضع هذه الحرب حدا للتفوق الغربي".

المصدر: نوفوستي