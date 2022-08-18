واشنطن قلقة من التقارب الأمني بين روسيا والصين

أعرب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، عن قلق بلاده من العلاقات بين موسكو وبكين، بعد انتقاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محاولة الولايات المتحدة تصعيد الموقف حول تايوان.

وقال بوتين خلال مؤتمر موسكو للأمن الدولي إن "المغامرة الأمريكية ضد تايوان ليست مجرد رحلة فردية لسياسي غير مسؤول، ولكنها جزء من استراتيجية أمريكية هادفة وواعية لزعزعة الاستقرار ونشر الفوضى في المنطقة والعالم، واستعراض وقح لعدم احترام سيادة الدول الأخرى، والتزاماتهم الدولية".

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن برايس قوله للصحفيين، إن التقارب بين الصين وروسيا بشأن مسائل النظام والأمن الدوليين يثير قلق واشنطن.

وتصاعد الوضع حول تايوان بعد زيارة نانسي بيلوسي الأخيرة للجزيرة، والتي كانت أول زيارة لرئيس مجلس نواب أمريكي إلى تايوان منذ عام 1997. فيما أدانت الصين، التي تعتبر المنطقة إحدى مقاطعاتها، هذه الخطوة، واعتبرتها دعما أمريكيا لانفصال تايوان، وأطلقت مناورات عسكرية واسعة النطاق.

المصدر: نوفوستي