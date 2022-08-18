القوات التايوانية تعلن اقتراب 51 طائرة وسفن صينية من الجزيرة

قالت القوات المسلحة التايوانية إنها رصدت اليوم الخميس اقتراب 51 طائرة و6 سفن حربية تابعة للجيش الصيني من الجزيرة.

ووفقا للتقرير اليومي لوزارة الدفاع التايوانية: "سجلت القوات التايوانية اليوم الخميس نشاط 51 طائرة و6 سفن في البحر والمجال الجوي بالقرب من تايوان".

وذكر التقرير أن 25 طائرة صينية عبرت ما يسمى بـ"الخط الأوسط" لمضيق تايوان، بما في ذلك 12 مقاتلة من طراز "سو-30" و6 طائرات من طراز "J-16" و4 طائرات "J-10" وطائرة حربية إلكترونية من طراز "Y-8" وطائرتان قاذفتان من طراز "H-6".

المصدر: نوفوستي