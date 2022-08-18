"طالبان" تعلن إحباط عملية تهريب 14 کيلوغراما من الذهب إلى دبي

أعلنت حكومة حركة "طالبان" في أفغانستان، اليوم الخميس، أن ضباط حرس الحدود تمكنوا من إحباط عملية تهريب 14 کيلوغراما من الذهب إلى دبي في الإمارات العربية المتحدة.

وقالت "طالبان" في تغريدة على "تويتر": "ضباط حرس الحدود التابعين لوزارة الداخلية بمطار کابل الدولي يحبطون عملية تهريب 14 کيلوغراما من الذهب الخالص إلی دبي‌".

ضباط حرس الحدود التابعة لوزارة الداخلية بمطار #کابل الدولي يحبطون عملية تهريب 14 کيلوغرام ذهب خالص إلی #دبي‌. pic.twitter.com/xFh8D8mY0k — الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) August 18, 2022

المصدر: RT