صيحات استهجان في مواجهة شولتس (فيديو)

واجه محتجون المستشار الألماني، أولاف شولتس، خلال خطابه في مدينة نيوروبين في ولاية براندنبورغ الاتحادية بصيحات الاستهجان.

وأفادت صحيفة "فوكس" بأن صيحات المتظاهرين انهالت على شولتس قائلة: "خائن الشعب" و"أغرب عن وجوهنا".

وبحسب الصحيفة ذاتها، دعا "حزب البديل من أجل ألمانيا" و"حزب اليسار" إلى التظاهر، مشيرة كذلك إلى أن عدة مئات من الأشخاص تجمعوا في الساحة التي تحدث فيها المستشار.

وكان المستشار الألماني قد التقى مساء يوم الأربعاء بالمواطنين في مدينة نيوروبين، حيث إضافة إلى خطابه، تم الإعلان عن نقاش مع ويبك بابنبروك، عضو البوندستاغ (البرلمان) من الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

المصدر: نوفوستي