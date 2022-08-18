هل تمنح الولايات المتحدة الأمريكية لافروف تأشيرة دخول لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة؟

تتوقع وزارة الخارجية الروسية أن تصدر واشنطن تأشيرات الدخول لوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف ولأعضاء الوفد المرافق له لحضور فعاليات دورة الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة.

صرح بذلك مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، بيوتر إيليتشيف، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" الروسية، حيث قال إنه يتوقع إصدار التأشيرات في الوقت المناسب للمشاركة في الأسبوع رفيع المستوى للدورة السابعة والسبعين لأعمال الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة.

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وأشار إيليتشيف إلى أن قرار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الصادر في 8 أغسطس الجاري، ينص على إيفاد وزير الخارجية الروسي على رأس وفد من وزارة الخارجية للمشاركة في أعمال الجمعية العامة، وتابع: "نفترض أن سيرغي لافروف، وكذلك أعضاء الوفد ونوابهم المحددين في نص القرار سيحصلون على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت المناسب".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت، نهاية فبراير الماضي، عقوبات على لافروف، تشمل حظرا على دخول البلاد، وتجميد أصوله في الولايات المتحدة، وحظرا على الشركات والمواطنين الأمريكيين من التعامل مع الشركات المدرجة في قائمة العقوبات. ووصفت وزارة الخارجية الروسية هذه العقوبات بأنها غير مشروعة، وأضافت أن لافروف ليس لديه حسابات في بنوك أجنبية.

ووفقا لاتفاقية مبرمة بين هيئة الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، بصفتها الدولة المضيفة للمقر، يتعين على السلطات الأمريكية ألّا تخلق عقبات أمام ممثلي ومسؤولي الدول الأعضاء في المنظمة لزيارة الأمم المتحدة. وكانت الولايات المتحدة قد رفضت مرارا في السابق منح التأشيرات للدبلوماسيين والخبراء الروس الذين كانوا يخططون للمشاركة في مؤتمرات تقيمها هيئة الأمم المتحدة.

المصدر: نوفوستي