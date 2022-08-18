قطر تدين تفجيرا استهدف مسجدا بأفغانستان

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف مسجدا في العاصمة الأفغانية كابل، وأدى إلى مقتل 20 شخصا وجرح 40.

وجددت وزارة الخارجية في بيان، موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب، كما شددت على رفض دولة قطر التام لاستهداف دور العبادة وترويع الآمنين.

وعبرت الوزارة، عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

المصدر: "الشرق"