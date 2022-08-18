الدفاع الروسية تعلن عن مقتل أكثر من 90 مرتزقا أجنبيا في خاركوف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إصابة قاعدة مؤقتة لتمركز المرتزقة الأجانب في مدينة خاركوف بأوكرانيا، ومقتل أكثر من 90 مرتزقا.

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جاء ذلك في الإفادة اليومية للمتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق إيغور كوناشينكوف، حيث تابع أن أسلحة أرضية فائقة الدقة أصابت القاعدة المؤقتة لتمركز المرتزقة الأجانب في مدينة خاركوف، علاوة على مقتل أكثر من 80 عنصرا من العناصر الأوكرانية القومية المتطرفة، وإصابة أكثر من 50 آخرين جراء الضربات الروسية بالأسلحة فائقة الدقة للقوات الجوية الفضائية الروسية لنقاط تمركز الأفراد والمعدات العسكرية للكتيبة رقم 18 من اللواء رقم 35 بحري التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق "بيلايا كرينيتسا" و"فيليكويه أرتاكوفو".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية