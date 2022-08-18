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الصين.. 4 قتلى و27 مفقودا جراء ارتفاع مفاجئ في مستوى المياه بمنطقة جبلية (فيديو)

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الصين.. 4 قتلى و27 مفقودا جراء ارتفاع مفاجئ في مستوى المياه بمنطقة جبلية (فيديو)
ارتفاع مفاجئ في مستوى المياه بمنطقة جبلية في الصين
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لقي 4 أشخاص مصرعهم وفقد 27 آخرون في فيضان نهر بشمال غرب الصين، بحسبما أعلنت عنه السلطات المحلية اليوم الخميس.

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وارتفع مستوى المياه فجأة في منطقة جبلية بمقاطعة تشينغهاي الشاسعة، التي تقع على حدود التبت (غرب).

وقال المكتب المحلي لحالات الطوارئ في بيان، إن عمليات البحث والإنقاذ جارية، من دون أن يضيف مزيدا من التفاصيل. وأرسل رجال الإنقاذ إلى منطقة داتونغ التابعة لمدينة تشينين، التي تبعد حوالي 1300 كيلومتر غرب بكين.

ويشهد وسط وجنوب البلاد عادة هطول أمطار غزيرة في أواخر الربيع وأوائل الصيف. لكن الصين تواجه ظروفا مناخية قاسية هذا العام.

وأدى فيضان مفاجئ السبت في جنوب غرب البلاد، إلى مصرع 4 أشخاص وجرح 9 آخرين.

ويشهد هذا الصيف أيضا ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة التي تجاوزت الـ40 درجة فوق الصفر في عدد من المناطق، بما فيها سيتشوان (جنوب غرب).

ولجأت المقاطعة خلال الأسبوع الجاري إلى تقنين الكهرباء، بينما تتعرض الشبكة لضغوط بسبب مكيفات الهواء، وتواجه السدود الكهرمائية صعوبة في تلبية الطلب بسبب ضعف الأنهار من جراء موجة الحر.

المصدر: أ ف ب

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