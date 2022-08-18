الصين.. 4 قتلى و27 مفقودا جراء ارتفاع مفاجئ في مستوى المياه بمنطقة جبلية (فيديو)

لقي 4 أشخاص مصرعهم وفقد 27 آخرون في فيضان نهر بشمال غرب الصين، بحسبما أعلنت عنه السلطات المحلية اليوم الخميس.

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وارتفع مستوى المياه فجأة في منطقة جبلية بمقاطعة تشينغهاي الشاسعة، التي تقع على حدود التبت (غرب).

وقال المكتب المحلي لحالات الطوارئ في بيان، إن عمليات البحث والإنقاذ جارية، من دون أن يضيف مزيدا من التفاصيل. وأرسل رجال الإنقاذ إلى منطقة داتونغ التابعة لمدينة تشينين، التي تبعد حوالي 1300 كيلومتر غرب بكين.

ويشهد وسط وجنوب البلاد عادة هطول أمطار غزيرة في أواخر الربيع وأوائل الصيف. لكن الصين تواجه ظروفا مناخية قاسية هذا العام.

وأدى فيضان مفاجئ السبت في جنوب غرب البلاد، إلى مصرع 4 أشخاص وجرح 9 آخرين.

ويشهد هذا الصيف أيضا ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة التي تجاوزت الـ40 درجة فوق الصفر في عدد من المناطق، بما فيها سيتشوان (جنوب غرب).

ولجأت المقاطعة خلال الأسبوع الجاري إلى تقنين الكهرباء، بينما تتعرض الشبكة لضغوط بسبب مكيفات الهواء، وتواجه السدود الكهرمائية صعوبة في تلبية الطلب بسبب ضعف الأنهار من جراء موجة الحر.

#Chine 🇨🇳 Quatre personnes ont été confirmées mortes et 27 autres portées disparues après qu'une inondation a frappé les comtés autonomes de Datong Hui et Tu, dans la province du nord-ouest du pays #Qinghai 🎥 @shanghaidaily

pic.twitter.com/Vxf8A2Car2 — AsieNews (@AsiaNews_FR) August 18, 2022

المصدر: أ ف ب